Украинские боевики открыли огонь по Кировскому району Донецка, ранены три человека

Боевики продолжают бить по жилым кварталам Донецка и других городов Республики (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские боевики ранним утром обстреляли Кировский район Донецка, в результате чего ранения получили три мирных жителя. Также зафиксировано повреждение детского сада. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В Кировском районе в результате утреннего обстрела ранены три человека: мужчина 1999 года рождения получил осколочное ранение в область живота; мужчина 1967 года рождения – осколочное ранение кисти, голени и живота; мужчина 1980 года рождения, работник Горгаза – осколочное ранение головы, туловища и конечностей, — отметил мэр.

Мэр подчеркнул, что все пострадавшие госпитализированы в ГБ № 24.

Кроме того, под огнем боевиков оказался детский сад № 69 в Кировском районе на улице Кирова, 197. В результате обстрела поврежден забор, пострадавших нет.

Напомним, что за сутки в Республике погибли два мирных жителя, и еще 20 человек получили ранения. Вооруженные формирования Украины продолжают обстеливать Донецк, Горловку, Ясиноватую и другие населенные пункты.

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