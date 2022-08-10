За сутки в результате обстрелов ВФУ в ДНР погибли два мирных жителя, 20 получили ранения

Удар украинских боевиков пришелся также и на Куйбышевский район Донецка. Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать Донецкую Народную Республику. За сутки по территории ДНР 50 раз открывали огонь, в результате чего два мирных жителя погибли, и еще 20 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщило Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Повреждено 72 дома в Кировском, Куйбышевском, Киевском, районах Донецка, Червоногвардейском и Кировском районах Макеевки, Горловке, а также девять объектов гражданской инфраструктуры. Под вражеским огнем оказались десять населенных пунктов Республики: Донецк, Зайцево, Гольмовский, Горловка, Металлист, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Спартак, Макеевка, — отметили в СЦКК.

В ведомстве подчеркнули, что на донецком направлении противник применял – РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм. На ясиноватском – артиллерию 152 и 122 мм. На горловском – РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм.

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