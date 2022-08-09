ВФУ обстреляли Горловку и близлежащие поселки

Один из снарядов украинских боевиков разрушил кровлю жилого дома в Горловке. Фото: пресс-служба главы администрации Горловки

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Горловке. В результате этого повреждены здания в Никитовском районе города, а также поселках Зайцево и Русский край. Об этом сообщило Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В Никитовском районе Горловки зафиксированы повреждения частных жилых домов по улице Ермоловой, 49, 51, 54. В поселке Русский край — частные жилые дома по улицам Гудкова, 5, 13 и Полярная, 4. Также поврежден дом в Зайцево на улице Лациса, 11, — отметили в ведомстве.

Вооруженные формирования Украины открыли огонь около 19:30. Всего по Горловке и близлежащим поселкам было выпущено 34 снаряда калибром 152 и 122 мм. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенных пунктах Нелеповка, Дылеевка, Курдюмовка и Николаевка Вторая

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В результате обстрела ВФУ в Кировском районе ранена девочка 2009 года рождения

Украинские боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка (подробнее)