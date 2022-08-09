В результате обстрела ВФУ в Кировском районе ранена девочка 2009 года рождения

Под украинский огонь попала девочка 2009 года рождения Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Кировскому району Донецка, в результате чего ранение получил ребенок. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

— В Кировском районе Донецка по улице Полтавской ранена девочка 2009 года рождения. Доставлена в Республиканскую детскую клиническую больницу, — отметили в ведомстве.

Кроме того, украинские боевики продолжают дистанционно минировать улицы Донецка противопехотными минами. В Петровском районе на проспекте Кобзаря мирный житель получил ранение, наступив на сброшенную украинскими боевиками ПФМ-1 «Лепесток».

Напомним, что такие мины детонируют от нажимного усилия всего от пяти килограмм. Ни в коем случае не прикасайтесь к боеприпасам, не пытайтесь отодвинуть или самостоятельно обезвредить их. При обнаружении мин «Лепесток» вызывайте МЧС по номеру 101.

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