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Политика9 августа 2022 18:58

В результате обстрела ВФУ в Кировском районе ранена девочка 2009 года рождения

Украинские боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка
Виктория ПОДАРОВА
Под украинский огонь попала девочка 2009 года рождения

Под украинский огонь попала девочка 2009 года рождения

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Кировскому району Донецка, в результате чего ранение получил ребенок. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

— В Кировском районе Донецка по улице Полтавской ранена девочка 2009 года рождения. Доставлена в Республиканскую детскую клиническую больницу, — отметили в ведомстве.

Кроме того, украинские боевики продолжают дистанционно минировать улицы Донецка противопехотными минами. В Петровском районе на проспекте Кобзаря мирный житель получил ранение, наступив на сброшенную украинскими боевиками ПФМ-1 «Лепесток».

Напомним, что такие мины детонируют от нажимного усилия всего от пяти килограмм. Ни в коем случае не прикасайтесь к боеприпасам, не пытайтесь отодвинуть или самостоятельно обезвредить их. При обнаружении мин «Лепесток» вызывайте МЧС по номеру 101.

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