В Антраците почтили память погибших земляков в годовщину авиаудара ВФУ

Жители города возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. Фото: пресс-служба администрации Антрацита

В Антраците почтили память земляков, погибших от авиаудара украинских боевиков по городу. Эта трагедия произошла восемь лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Антрацита.

— Сейчас наши военнослужащие, находясь на боевых позициях, продолжают шаг за шагом идти к нашей обшей цели – освобождению территорий Отечества от украинского фашизма. А украинские преступники, которые совершали и продолжают по сей день угнетать граждан нашей земли, понесут наказание за содеянное, — отметил мэр города Сергей Саенко.

Он подчеркнул, что жители Донбасса не позволят стереть из истории эти трагические моменты.

Жители города возложили цветы к памятному знаку погибшим защитникам Донбасса. Мероприятие завершилось минутой молчания.

9 августа 2014 года украинская авиация совершила разведывательный облет Антрацита и Антрацитовского района. Через несколько дней киевские силовики предприняли первую попытку штурма города, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители.

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