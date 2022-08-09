Денис Пушилин пожелал американскому киноактеру успехов в работе над документальным фильмом. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Американский киноактер и специальный представитель МИД России по гуманитарным связям России и США Стивен Сигал снимет документальный фильм о войне в Донбассе. Об этом сообщил Глава Донецкой Народной Республики в своем телеграм-канале.

— При встрече Стивен отметил, что 98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были. Поэтому мир не знает правду. Он хочет изменить взгляд на эту войну, — отметил глава.

Глава Республики подчеркнул, что Стивен Сигал посетил СИЗО в Еленовке, где недавно погибли военнопленные в результате целенаправленного ракетного удара вооруженных формирований Украины. Денис Пушилин пожелал актеру успехов и поблагодарил за приезд в Республику.

Напомним, что украинские вооруженные формирования обстреляли Еленовскую исправительную колонию в ночь на 29 июля. Там содержались украинские военнопленные. В результате обстрела американскими РСЗО HIMARS более 50 человек погибло, и еще 73 получили ранения различной степени тяжести.

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