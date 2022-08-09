Число жертв в результате обстрела ВФУ Кировского района Донецка возросло до 10

По Кировскому району выпустили семь снарядов калибРом 122 мм. Фото: t.me/dnronline

Число пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими боевиками возросло до десяти. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

— В результате обстрела Кировского района Донецка по улице Бирюзова в районе рынка убиты двое гражданских, число раненых выросло до десяти человек, — отметили в ведомстве.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин отметил, что стало известно еще об одной пострадавшей мирной жительнице. Женщина 1966 года рождения получила осколочное ранение грудной клетки с наличием инородного тела. Пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь и назначено дальнейшее амбулаторное лечение.

Тем временем в Кировском районе еще одна мирная жительница пострадала в результате детонации противопехотных мин «Лепесток». Женщина 1958 года рождения получила ранения, наступив на запрещенную ПФМ-1 «Лепесток» по улице Глебова.

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