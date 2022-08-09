В результате обстрела ВФУ в Кировском районе Донецка погибли два человека, и еще трое получили ранения

Украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка. Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Кировскому району Донецка. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

— В результате обстрела ВФУ по улице Бирюзова в Кировском районе Донецка погибли два человека и еще три мирных жителя получили ранения, — отметили в ведомстве.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня подчеркнули, что обстрел Кировского района начался около 10:50 утра. Всего по району было выпущено семь снарядов калибром 122 мм из населенного пункта Клещевка.

Тем временем украинские боевики открыли огонь по Горловке. В результате обстрела поселка Зайцево ранен мирный житель. Кроме того, ранение получил и мирный житель по улице Полетаева.

Напомним, что за сутки вооруженные формирования Украины выпустили по ДНР более 400 снарядов. В результате украинской агрессии погибли четыре мирных жителя, и еще 17 получили ранения различной степени тяжести.

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