Строители из России в ближайшее время возьмутся за восстановление около 11 тысяч частных домов в ДНР

Восстановление жилья. Фото: Телеграм Дмитрия Шевченко

Больше 10 тысяч частных домов в Донецкой Народной Республике будут восстановлены силами подрядчиков из Российской Федерации через Фонд развития территории (Россия). Об этом в понедельник, 8 августа, сообщил директор департамента развития строительной отрасли Минстроя ДНР Руслан Теряев.

- На территории Донецкой Народной Республики сформирован перечень первоочередных объектов частных домостроений, поврежденных в результате боевых действий и подлежащих восстановлению. Количество домов со степенью повреждения домов до 30 процентов приблизилось к 21 тысяче.

Учитывая, что боевые действия еще продолжаются, Правительством ДНР определены первоочередные районы восстановления, расположенные в тылу. Это Володарский, Тельмановский и Новоазовский районы, а также Волноваха и Мариуполь. Перечень таких домов насчитывает порядка 11 тысяч объектов, - отметил Руслан Теряев.

Всего за время боевых действий повреждения получили свыше 50 тысяч частных жилых домов. Из них 30 тысяч получили повреждения за период проведения специальной военной операции. Специалисты продолжают фиксировать поврежденные объекты.

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