ВСУ за сутки 62 раза обстреляли ДНР: под огнем оказались 11 городов и сел

Последствия обстрела Донецка. Фото: СЦКК

Украинские боевики за сутки 62 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 425 боеприпасов. Об этом сообщает Представительство ДНР в СЦКК.

- Под вражеским огнем оказались: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Горловка, Гольмовский, Металлист, Зайцево, Новобахмутовка, Новоселовка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Макеевка, Еленовка, - говорится в сводке.

За прошедшие сутки трое мирных жителей погибли в Петровском районе Донецка, ранения получили пятнадцать мирных жителей в Кировском, Куйбышевском, Петровском районах Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки.

Повреждено двадцать пять домостроений в Кировском, Куйбышевском, Киевском, Петровском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Гольмовском, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

Противник применял РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.

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