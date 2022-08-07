Один житель погиб и 19 ранены: В Алчевске сообщили о последствиях удара американской ракетой HIMARS

Сотрудники СЦКК фиксируют последствия удара американской ракеты. Фото: ЛуганьМедиа

Сегодня первый зампредседателя Правительства ЛНР Юрий Говтвин провел в Алчевске заседание оперативного штаба по ликвидации последствий обстрела города.

Киевские силовики вечером 6 августа нанесли по Алчевску удар ракетой американской РСЗО HIMARS. В результате погиб мирный житель, 19 человек, в том числе 5 детей, получили ранения, повреждены 14 многоквартирных жилых домов, 4 детских сада и школа.

Сейчас коммунальные службы расчищают дом 71 по улице Ленина, куда прилетел HIMARS. Главная задача – разгрести завалы мусора и вернуть в дом электричество и воду. Привезли пленку, и местные жители затягивают ею окна. Насколько сильно пострадал дом и можно ли будет дальше жить в выгоревшем подъезде, установит обследование.

В квартире, куда прилетела ракета, погибла 81-летняя Мария Калинина. В соседней с бабушкой квартире чудом уцелела женщина с детьми - они находились в коридоре и дальней комнате.

Пострадала целая семья, жившая на этаже ниже. У родителей — осколочные ранения, а пятилетний ребенок получил серьезные ожоги — поражено 40% тела, дыхательные пути обожжены. Его отвезли в больницу в Луганск.

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