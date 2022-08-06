Число пострадавших в ДНР при детонации мин «Лепесток» увеличилось до четырех человек

При обнаружении взрывоопасных предметов вызывайте МЧС по номеру 101. При обнаружении взрывоопасных предметов вызывайте МЧС по номеру 101. Фото: СЦКК

В Донецке увеличилось число людей, которые получили ранения в результате подрыва на мине ПФМ-1 «Лепесток». Она запрещена международными конвенциями, но вооруженные формирования Украины продолжают дистанционно минировать территорию Республики. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— Число пострадавших от подрыва на разбросанных Киевом запрещенных противопехотных мин ПФМ-1 в Донецке за сегодня возросло до четырех мирных жителей. В Куйбышевском районе города мужчина 1973 года рождения наступил на мину «Лепесток», — отметили в ведомстве.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что пострадавший подорвался на мине во дворе дома по адресу: ул. Ялтинская, 16. С травматической ампутацией левой стопы доставлен в городскую больницу № 17.

Мины «Лепесток» могут находиться и в других районах города. В траве и на земле они практически незаметны.

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