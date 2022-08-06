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Политика6 августа 2022 17:27

Число пострадавших в ДНР при детонации мин «Лепесток» увеличилось до четырех человек

Власти города призывают дончан быть предельно осторожными
Виктория ПОДАРОВА
При обнаружении взрывоопасных предметов вызывайте МЧС по номеру 101. При обнаружении взрывоопасных предметов вызывайте МЧС по номеру 101. Фото: СЦКК

При обнаружении взрывоопасных предметов вызывайте МЧС по номеру 101. При обнаружении взрывоопасных предметов вызывайте МЧС по номеру 101. Фото: СЦКК

В Донецке увеличилось число людей, которые получили ранения в результате подрыва на мине ПФМ-1 «Лепесток». Она запрещена международными конвенциями, но вооруженные формирования Украины продолжают дистанционно минировать территорию Республики. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— Число пострадавших от подрыва на разбросанных Киевом запрещенных противопехотных мин ПФМ-1 в Донецке за сегодня возросло до четырех мирных жителей. В Куйбышевском районе города мужчина 1973 года рождения наступил на мину «Лепесток», — отметили в ведомстве.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что пострадавший подорвался на мине во дворе дома по адресу: ул. Ялтинская, 16. С травматической ампутацией левой стопы доставлен в городскую больницу № 17.

Мины «Лепесток» могут находиться и в других районах города. В траве и на земле они практически незаметны.

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