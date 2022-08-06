Денис Пушилин наградил Орденом Республики бойцов 3-й гвардейской мотострелковой бригады

Глава ДНР вручил бойцам мотострелковой дивизии Ордены Республики. Фото: скриншот из видео Дениса Пушилина

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил сегодня 3-й гвардейской отдельной мотострелковой бригаде Орден Республики и поздравил бойцов с этим знаковым событием. Об этом сообщил Глава ДНР в своем телеграм-канале.

— Пока военнослужащие защищают Республику, обязанность государства – сделать все для того, чтобы они и их семьи были социально защищены. Мы видим, какое отношение к военнослужащим в Российской Федерации, и стремимся к таким высоким стандартам соцподдержки участников боевых действий, — отметил Денис Пушилин.

Глава ДНР также подчеркнул, что за плечами бойцов 3-й гвардейской мотострелковой бригады много героических страниц – участие в боях за Озеряновку, Михайловку, Дебальцево и Углегорск, победы в Волновахе и Мариуполе.

Одним из подразделений бригады командовала погибшая Ольга Качура, позывной «Корса». Ранее Глава Республики присвоил ей звание Героя Республики посмертно.

Также посмертно звание Героя Донецкой Народной Республики было присуждено механику-водителю гвардии младшему сержанту Владиславу Гарбарю, а также майору Сергею Калите – заместителю командира дивизиона.

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