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Политика6 августа 2022 15:32

В результате обстрела ВФУ Ясиноватой погиб мирный житель

Украинские боевики также открыли огонь по селу Минеральное
Виктория ПОДАРОВА
Украинские боевики обстреляли детский сад в Минеральном. Фото: глава администрации Макеевки

Украинские боевики обстреляли детский сад в Минеральном. Фото: глава администрации Макеевки

Украинские вооруженные формирования продолжают обстреливать Ясиноватую с позиций, расположенных в Авдеевке. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— Украинские боевики с позиций в Авдеевке атаковали улицу Франко, где погиб мужчина 1942 года рождения, — отметили в ведомстве.

Кроме того, украинские боевики обстреляли детский сад в селе Минеральное (Ясиноватский район). Пострадавших нет.

По данным Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на ясиноватском направлении противник использует реактивные системы залпового огня «Град» и артиллерию 152 мм.

Напомним, что ранее во время обстрела ВФУ была обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция, которая обеспечивает водоснабжение Донецка, Макеевки и Ясиноватой. Ремонтные работы на станции еще ведутся.

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