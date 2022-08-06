Украинские боевики применили новое вооружение для обстрелов ДНР

Такие снаряды обнаружили в Кировском районе Донецка. Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины использовали новый тип снарядов при обстреле поселка Планы в Кировском районе Донецка. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Снаряды спускаются на красных парашютах, на высоте приблизительно 50 метров от земли взрываются. При взрыве разлетаются мелкие поражающие элементы, — отметил мэр города.

Кроме того, при обстреле населенных пунктов Донецкой Народной Республики украинские боевики используют РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм. Также в кассетных снарядах могут находиться противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», которые срабатывают от нажимного действия от пяти килограмм. При детонации мины взрослый человек может лишиться стопы или серьезно повредить ее, а ребенок — погибнуть.

Напомним, что по данным Минздава ДНР уже 27 человек пострадали от таких боеприпасов.

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