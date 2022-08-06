На мине «Лепесток» в Кировском районе Донецка подорвались два мирных жителя

Подобные «Лепестки» обнаружены практически во всех районах Донецка. Фото: Кулемзин/ТГ Фото: Виктория ПОДАРОВА

Вооруженные формирования Украины продолжают дистанционно минировать города и районы Донецкой Народной Республики. Противопехотные мины «Лепесток», запрещенные международными конвенциями, детонируют и наносят вред мирным гражданам Республики. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» в Кировском районе ранены мужчины 1964 и 1968 годов рождения, — отметили в СЦКК.

Ранее Минздрав ДНР сообщал, что от противопехотных мин пострадали уже 27 человек. Один из раненных скончался в больнице.

Тем временем представители ДНР в СЦКК зафиксировали прямое попадание снаряда в частный жилой дом по улице Кирова, 405,

Напомним, что сегодня украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка. В результате украинской агрессии ранена мирная жительница. Также повреждения получил многоквартирный дом по улице Челюскинцев, СТО на Таманском проспекте и здание Горводоканала на улице Щорса, 110.

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