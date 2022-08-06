В Мариуполе начали менять стекла в поврежденных домах

Восстановительные работы в городе продолжаются. Фото: пресс-служба администрации Мариуполя

В освобожденном Мариуполе продолжают восстанавливать разрушенные здания. Специалисты из Санкт-Петербургской компании «Невское РЭУ» начали остекление первого жилого дома по проспекту Мира. Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

— На первом участке работ запланировано остекление восьми многоэтажных домов. Сейчас ведется замена окон в 9-этажном доме по проспекту Мира №99. В нем уже установлено более 100 оконных конструкций. В общей сложности подрядчику предстоит заменить около 4 тысяч окон и оконных конструкций, включая балконные блоки и лоджии, — отметил мэр.

Иващенко также рассказал, что на объекте работает бригада из 25 человек, большинство из них — местные специалисты. Все ремонтные работы планируют завершить к началу отопительного сезона.

— Это только один из примеров успешного сотрудничества городской администрации с подрядными организациями Российской Федерации, — подчеркнул мэр.

Напомним, что ранее в Мариуполе возобновилось газоснабжение. Первые дома в Жовтневом районе города уже подключены к газу.

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