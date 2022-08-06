Уголовный кодекс ЛНР предлагают дополнить статьями «Вредительство» и «Саботаж»

Внесение изменение в УК ЛНР обусловлено деструктивной деятельностью пресс-служб Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генеральный прокурор Луганской Народной Республики выступил с законодательной инициативой о внесении в Уголовный кодекс ЛНР статей «Саботаж» и «Вредительство». По ним предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

— Стоит отметить, что речь идет как о пассивном саботаже — затягивание исполнения указаний, принятие ошибочных решений и так далее, так и об активном — диверсии на объектах жизнеобеспечения, транспортной и энергетической инфраструктуры, — отметили в ведомстве.

В Генпрокуратуре также подчеркнули, что сотрудники СБУ распространяют среди жителей информацию о скором свержении законной власти. Также посредством сети Интернет и в печатном виде распространяется информация о способах саботажа работы военной и гражданской администрации.

Тем временем активисты ЛНР провели пикеты в поддержку референдума о вхождении Республики в состав РФ в семи населенных пунктах Новопсковского района.

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