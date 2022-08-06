27 человек в ДНР получили ранения в результате подрыва на «Лепестках»

Передвигайтесь только по асфальтированным участкам дороги. В траве «Лепестки» практически незаметны. Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики из реактивных систем залпового огня. Кассетный боеприпас, раскрываясь, разбрасывает по улицам города противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», запрещенные международными конвенциями. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

— По состоянию на 06 августа 2022 года с начала активного минирования городов со стороны ВФУ в Донецкой Народной Республике 27 человек получили ранения в результате подрыва на запрещенной противопехотной мине «Лепесток», — отметили в Минздраве.

В ведомстве также подчеркнули, что всем пострадавшим своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.

Напомним, что мины «Лепесток» обнаружены на улицах Корейская, Туманяна и Нарвская в Куйбышевском районе Донецка, а также по улицам И. Сусанина, Д. Донского, П. Колодина в Кировском районе.

При обнаружении взрывоопасных предметов звоните по номеру 101. Не пытайтесь потрогать, отодвинуть или самостоятельно обезвредить мину. Помните, что в траве они практически незаметны.

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