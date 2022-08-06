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Политика6 августа 2022 10:06

Украинские боевики нанесли ракетный удар по Киевскому району, ранена женщина

Район обстреляли из населенного пункта Первомайское
Виктория ПОДАРОВА
ВФУ продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка (архивное фото)

ВФУ продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины обстреляли Киевский район Донецка. В результате украинской агрессии мирная жительница получила ранение в своей квартире по улице Челюскинцев. Также зафиксированы множественные повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— В результате обстрела в Киевском районе по улице Челюскинцев повреждения получил многоквартирный дом. На Таманском разбита СТО, возник пожар. Также повреждены производственные помещение Горводоканала по ул. Щорса, 110, — отметили в ведомстве.

Также зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом по улице Артемовская, 121.

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня отметили, что обстрел велся из населенного пункта Первомайское. Всего по району было выпущено пять снарядов калибром 155 мм.

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