Украинские боевики нанесли ракетный удар по Киевскому району, ранена женщина

ВФУ продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины обстреляли Киевский район Донецка. В результате украинской агрессии мирная жительница получила ранение в своей квартире по улице Челюскинцев. Также зафиксированы множественные повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— В результате обстрела в Киевском районе по улице Челюскинцев повреждения получил многоквартирный дом. На Таманском разбита СТО, возник пожар. Также повреждены производственные помещение Горводоканала по ул. Щорса, 110, — отметили в ведомстве.

Также зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом по улице Артемовская, 121.

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня отметили, что обстрел велся из населенного пункта Первомайское. Всего по району было выпущено пять снарядов калибром 155 мм.

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