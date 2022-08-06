Союзные войска за сутки уничтожили порядка сорока украинских боевиков и три огневые точки

Украинские боевики продолжают нести большие потери в живой силе и военной технике Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Союзные войска ДНР, ЛНР и России продолжают уничтожать военную технику и живую силу противника. За сутки было ликвидировано несколько огневых точек, а также установки реактивной системы залпового огня «Град» и другое вооружение. Об этом сообщили в Народных милициях ДНР и ЛНР.

— Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил России уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 «Град», три гаубицы М-777, один танк и один грузовой автомобиль, — сообщили в оборонном ведомстве Донецкой Народной Республики.

Кроме того, были подавлены три огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Камышевка и Первомайское.

Тем временем официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко подчеркнул, что ходе активных наступательных действий противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожены до 43 человек личного состава, два танка, четыре бронетранспортера, семь единиц специальной автомобильной техники и три долговременные огневые точки.

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