Украинские боевики нанесли ракетный удар по Куйбышевскому району Донецка

Не прикасайтесь к «Лепесткам», при обнаружении вызывайте МЧС. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Куйбышевскому району столицы ДНР, в результате чего под ноги мирных жителей были выброшены противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

— Местные жители обнаружили множество мин, которые были сброшены при обстреле РСЗО ВФУ. ПМФ-1 обнаружены на улицах Корейская, Туманяна и Нарвская, — отметили в ведомстве.

К противопехотным минам нельзя прикасаться, пытаться их сдвинуть или самостоятельно обезвредить. При обнаружении взрывоопасного предмета звоните по номерам 101 и 102.

Напомним, что вчера мины были обнаружены в Кировском районе Донецка. Запрещенные международными конвенциями боеприпасы обнаружены на улицах Белградская, Малиновская и Слепнева.

По состоянию на 19:00 5 августа в Республике зарегистрировано 20 случая подрыва на таких минах. 19 человек, включая двух детей, получили ранения. Один мирный житель погиб.

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