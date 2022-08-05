В Мариуполь вернулось газоснабжение

В торжественной церемонии зажжения факела приняли участие зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин, Глава ДНР Денис Пушилин и представители газовых служб. Фото: t.me/glavamariupol

В Мариуполе частично восстановили газоснабжение. К газотранспортной сети подключили первый частный дом в Жовтневом районе города, а полное возобновление подачи газа планируется к началу отопительного сезона. Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

— Система газоснабжения Мариуполя в результате боевых действий получила существенные повреждения и разрушения, но коллектив концерна «Донбассгаз» самоотверженно выполнил и выполняет поставленные задачи. Специалисты полностью завершили восстановительные работы на сетях высокого давления, — отметил градоначальник.

Иващенко подчеркнул, что благодаря ремонту сетей высокого давления специалисты могут начать ремонт на низких сетях и подать газ первым потребителям.

Напомним, что сегодня в Мариуполе открылось второе отделение Центрального банка ДНР. Оно находится на улице Урицкого, д.83/23.

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