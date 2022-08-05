Число пострадавших от атаки ВФУ в Куйбышевском районе увеличилось до 14 человек

Украинские боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка. На фото — попадание в гараж на улице Величкиной, 19. Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины несколько раз за день открывали огонь по Куйбышевскому району Донецка. В результате обстрелов были ранены мирные жители, а также зафиксированы повреждения жилых домов. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

— В результате сегодняшнего обстрела ВФУ в Куйбышевском районе Донецка число раненых возросло до 14 человек, еще один мирный житель погиб, — сообщили в ведомстве.

Тем временем в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что в результате обстрела ВФУ Куйбышевского района были зафиксированы повреждения по адресам: ул. С. Тянь-Шанского, 83, 84, 85, 106, 108, 110, 112; ул. Энгельса, 118; ул. Степаненко, 26 «а».

По ул. Величкиной, 19 зафиксировано прямое попадание в гараж.

Обстрел начался около 18:15. Украинские боевики открыли огонь по району из населенного пункта Первомайское, выпустив четыре снаряда калибром 152 мм.

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