В Донецке снаряд ВФУ попал в рейсовый автобус, погибли три мирных жителя

Украинский снаряд попал в автобус №19. Фото: t.me/donetsk

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать жилые кварталы Донецкой Народной Республики. В результате украинской агрессии произошло попадание боеприпаса в пассажирский автобус №19. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

— В результате обстрела ВФУ на пересечении Киевского и Партизанского проспектов произошло попадание украинского боеприпаса в автобус № 19. По предварительным данным, погибли 3 человека и еще 5 получили ранения, — уточнили в Штабе.

Тем временем украинские боевики открыли огонь по Куйбышевскому, Калининскому, Кировскому, Киевскому районам Донецка и Червоногвардейскому району Макеевки. Обстрел ведется из населенных пунктов Авдеевка и Красногоровка. Вооруженные формирования Украины используют снаряды калибром 155 и 152 мм.

Напомним, что сегодня украинские боевики отрыли огонь по больнице №17 в Куйбышевском районе Донецка. В результате обстрела пострадали пять человек, включая ребенка 2019 года рождения.

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