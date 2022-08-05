В Мариуполе открылось второе отделение ЦРБ ДНР

ЦРБ планирует открыть еще несколько отделений на освобожденных территориях. Фото: пресс-служба ЦРБ ДНР

В освобожденном Мариуполе открылось второе отделение Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики. В нем можно открыть счет, оплатить коммунальные услуги и снять наличные деньги через терминал. Об этом сообщили в пресс-службе ЦРБ ДНР.

— В Мариуполе запущено второе отделение ЦРБ по адресу ул. Урицкого, д.83/23. Здесь осуществляется открытие, ведение и обслуживание счетов физлиц, внесение и снятие средств со счетов клиентов, все виды бюджетных платежей, прием коммунальных платежей, обмен валют и выдача денежных средств через POS-терминал, — отметили в банке.

Напомним, что ранее в Мариуполе открылось Центральное отделение ЦРБ ДНР №0019/01 по адресу: пр-т Ленина, 85А, а также удаленное рабочее место в районе МЕТРО. Там установлены четыре банкомата и платежные терминалы самообслуживания.

В сообщении подчеркнули, что банк планирует запуск ещё нескольких отделений ЦРБ в Мариуполе, а также в других населенных пунктах на освобожденных территориях.

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