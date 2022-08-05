В результате обстрела больницы №17 в Донецке ранения получили пять человек, включая ребенка

Под огнем украинских боевиков оказалась городская больница №17 города Донецка. Фото: Кулемзин/ТГ

Стали известны уточненные данные о пострадавших в результате обстрела ВФУ больницы №17 в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В результате обстрела больницы №17 ранения получили ребенок (девочка) 2019 года рождения, женщины 1985, 1955, 1969 годов рождения и мужчина 1980 года рождения, — отметили в СЦКК.

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Куйбышевскому район около 10 часов утра. Всего было выпущено шесть ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Обстрел велся из населенного пункта Нетайлово.

В результате этого обстрела также погиб мужчина 1977 года рождения по улице Антарктидной, 1а.

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