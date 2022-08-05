Владимирская область направила в Докучаевск гумконвой со спецтехникой

В Докучаевск доставили спецтехнику для восстановления инфраструктуры города. Фото: пресс-служба администрации Владимирской области

Владимирская область России отправила в Докучаевск гуманитарный конвой, который включает семь единиц специальной техники. В город прибудут автокран, комбинированная дорожная машина, погрузчики, автовышка и внедорожник. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.

— В ближайшие дни регион планирует направить гуманитарный груз с вещами и продуктами, а также книгами и учебной литературой для детей, — отметили в пресс-службе.

В администрации также подчеркнули, что сейчас в Докучаевске работают более 40 специалистов из региона, которые восстанавливают разрушенные здания в городе.

Напомним, что Владимирская область взяла шефство над Докучаевском 30 мая. В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве область помогает в восстановлении и развитии города. Делегация из Владимирской области уже посещала Докучаевск, чтобы обсуждать дальнейшее взаимодействие регионов.

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