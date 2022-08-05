В ДНР сообщили об освобождении Гладосова

Военные русской коалиции освободили от украинских боевиков еще один поселок под Горловкой и приступили к освобождению Артемовска. Об этом сегодня сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- На 5 августа на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила 266 населенных пунктов, включая Гладосово, - говорится в сообщении.

В Штабе также отметили, что бои идут в городской черте Артемовска. Ранее, 31 июля, сообщалось об освобождении поселка Криничное в 17 километрах от города.

По данным Управления Народной милиции ДНР, за прошедшие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены одна гаубица Д-30, одна гаубица М–777, два автомобиля повышенной проходимости, два БТР и до сорока человек личного состава.

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