ВСУ обстреляли здание театра в Донецке, где должно было пройти прощание с Корсой

Украинские боевики обстреляли здание театра, в котором должно было пройти прощание с Ольгой Качурой - Корсой. Об этом сообщает РИА Новости. Церемония не началась, людей эвакуировали в убежище.

Сообщается, что при обстреле украинскими боевиками центра Донецка, люди слышали свисты и разрывы, в некоторых домах посыпались окна. Детали обстрела выясняются.

Напомним, вчера стало известно, что в Донецкой Народной Республике трагически погибла командир реактивного артиллерийского дивизиона, гвардии полковник НМ ДНР Ольга Качура, с позывным «Корса». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

3 августа Глава ДНР Денис Пушилин посмертно присвоил Корсе звание Героя ДНР. Сегодня указ о присвоении Ольге Качуре звания Героя России подписал Владимир Путин.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России полковнику Ольге Качуре

Легендарная «Корса» погибла под Горловкой (подробнее)