Денис Пушилин продлил отсрочку от мобилизации еще на три месяца

В ДНР продлили отсрочку от мобилизации еще на три месяца. Фото: пресс-служба Народной милиции ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин продлил действие отсрочки от мобилизации еще на три месяца. Указ № 433 вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с сегодняшнего дня.

— Документы о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, выданные начиная с 19 февраля 2022 года, являются действительными на срок до 9 месяцев со дня объявления мобилизации, — сказано в Указе.

Напомним, что предыдущая отсрочка от мобилизации действовала шесть месяцев.

Данный документ вносит изменения в Указ Главы ДНР от 18 марта 2022 года № 93 «О создании Межведомственной комиссии по вопросам предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и об утверждении Временного порядка предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации».

Ранее Глава ДНР подписал Указ, согласно которому в зону влияния и ответственности Донецка и Шахтерска временно включено шесть освобожденных сел и один поселок.

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