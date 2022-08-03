Верхнекальмиусская фильтровальная станция вновь обесточена из-за обстрелов

Донецк, Ясиноватая и Макеевка остались без водоснабжения из-за обстрела фильтровальной станции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за возобновившихся обстрелов вновь обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Из-за этого без водоснабжения остались Донецк, Ясиноватая и часть Макеевки. Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Вода Донбасса».

— Сегодня Верхнекальмиусская фильтровальная станция в очередной раз подверглась обстрелам и была обесточена. На данный момент специалисты не могут приступить к ремонтным работам из-за продолжающихся боевых действий. Повреждения пришлись на воздушную линию 110 кВ «Чайкино-Ясиноватая».

В организации также отметили, что после восстановления электроснабжения фильтровальной станции водоснабжение городов Донецк, Ясиноватая и части Червоногвардейского района Макеевки будет восстановлено в кратчайшие сроки.

Напомним, что 27 июля украинскими боевики уже оставляли фильтровальную станцию без электроснабжения. Тогда специалисты несколько дней не могли возобновить подачу воду воды в города ДНР.

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