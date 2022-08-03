На месте обстрела ВФУ нефтебазы в Макеевке обнаружили осколки снаряда HIMARS

Эксперты подтвердили, что украинские боевики обстреляли нефтебазу в Макеевке с применением американской реактивной системы залпового огня. Фото: СЦКК ДНР
Военные эксперты СЦКК подтвердили факт обстрела Червоногвардейского района Макеевки со стороны вооруженных формирований Украины, а также уточнили применяемое вооружение и направление ведения огня. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
— Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в северо-западном направлении от Макеевки, с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив по объекту критической инфраструктуры пять ракет M31 GMLRS, — отметили в ведомстве.
В результате обстрела зафиксированы повреждения Нефтебазы ООО «ТПК «Химтрейд» по улице Антропова.
В СЦКК подчеркнули, что это зона ответственности 25-й ОВДБР, командир - полковник Кураш Евгений Юрьевич; начальник артиллерии – подполковник Капитула Владимир Викторович.
Обстрел начался около 03:23 третьего августа.
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