На месте обстрела ВФУ нефтебазы в Макеевке обнаружили осколки снаряда HIMARS

Эксперты подтвердили, что украинские боевики обстреляли нефтебазу в Макеевке с применением американской реактивной системы залпового огня. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты СЦКК подтвердили факт обстрела Червоногвардейского района Макеевки со стороны вооруженных формирований Украины, а также уточнили применяемое вооружение и направление ведения огня. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в северо-западном направлении от Макеевки, с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив по объекту критической инфраструктуры пять ракет M31 GMLRS, — отметили в ведомстве.

В результате обстрела зафиксированы повреждения Нефтебазы ООО «ТПК «Химтрейд» по улице Антропова.

В СЦКК подчеркнули, что это зона ответственности 25-й ОВДБР, командир - полковник Кураш Евгений Юрьевич; начальник артиллерии – подполковник Капитула Владимир Викторович.

Обстрел начался около 03:23 третьего августа.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ЛНР вручил Звезду Героя Республики Рамзану Кадырову

Леонид Пасечник отметил вклад чеченских бойцов в освобождении Республики (подробнее)