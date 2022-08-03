Глава ДНР выразил соболезнования в связи с гибелью «Корсы»

Глава Республики отметил, что «Корса» была милой и отзывчивой женщиной, но ее стальному характеру, стойкости и мужеству могли бы позавидовать многие мужчины. Фото: t.me/pushilindenis

Глава Донецкой Народной Республики выразил соболезнования в связи со смертью Ольги Качуры, позывной «Корса». Об этом Денис Пушилин написал в своем телеграм-канале.

— Ольга Сергеевна 16 лет отработала в органах внутренних дел, прошла путь от следователя до начальника штаба райотдела полиции. Это огромная потеря для всех нас. От имени жителей Донецкой Народной Республики и от себя лично выражаю искренние слова соболезнования родным и близким Ольги Сергеевны, — сообщил Глава.

Денис Пушилин отметил, что боевой путь легендарной Корсы начался со Славянска в апреле 2014 года. В мае 2022-го награждена Георгиевским крестом II степени. Ее подразделением уничтожено значительное количество живой силы и техники противника, включая натовские образцы вооружений, что обеспечило выполнение боевых задач в районе населенных пунктов Троицкого, Новоселовки, Верхнеторецкого и Попасной.

Светлая память!

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