Глава ЛНР вручил Звезду Героя Республики Рамзану Кадырову

Глава ЛНР Леонид Пасечник вручил Рамзану Кадырову Звезду Героя Луганской Народной Республики. Фото: пресс-служба администрации Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вручил Звезду Героя ЛНР Главе Чеченской Республики, герою России Рамзану Кадырову. Об этом руководитель ЛНР сообщил в своем телеграм-канале.

— Сегодня в Грозном вручил Рамзану Кадырову Звезду Героя Луганской Народной Республики. Вклад чеченских бойцов в освобождение нашей республики неоценим! Ахмат – сила! — написал Пасечник.

Тем временем Рамзан Кадыров вручил Главе ЛНР Леониду Пасечнику и первому заместителю председателя Совета Федерации, секретарю Генерального совета «Единой России» Андрею Турчаку - ордена Кадырова.

Напомним, что высшая республиканская награда «Герой Луганской Народной Республики» была учреждена в ЛНР 14 марта. Звание Героя ЛНР присваивают за мужество и героизм, смелые и решительные действия, проявленные при освобождении и защите населенных пунктов Республик Донбасса от вооруженной агрессии со стороны Украины.

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