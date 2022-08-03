ВФУ открыли огонь по Петровскому району Донецка, ранен мужчина

Украинские боевики открыли огонь по Петровскому району Донецка. Фото: Кулемзин/Тг

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Петровскому району Донецка. В результате обстрела ранение получил мужчина 1962 года рождения. Также зафиксированы повреждения многоквартирных и частных жилых домов. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— В результате обстрела Петровского района Донецка по адресу: ул. Летняя, 19, осколочное ранение грудной клетки получил мужчина 1962 года рождения. Пострадавший доставлен в больницу им. Калинина, — отметил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

В СЦКК подчеркнули, что в Петровском районе повреждения получили жилые дома по адресам: Летняя, 19; площадь Победы, 30; улица Летчиков, 30.

Обстрел района велся по направлению из населенного пункта Красногоровка. Всего было выпущено 18 снарядов калибром 122 мм.

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