Два мирных жителя подорвались на мине в Кировском и Куйбышевском районах Донецка

При обнаружении «Лепестков» звоните по номерам 101 и 102. Фото: Кулемзин/ТГ

Еще два мирных жителя получили ранения в результате детонации противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» в столице ДНР. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— В Кировском районе в результате подрыва на мине ПФМ-1 «Лепесток» ранен мужчина 1977 года рождения, в Куйбышевском — мужчина 1952 года рождения. В Республике зарегистрировано уже 15 случаев подрыва гражданских лиц на таких боеприпасах, — сообщили в ведомстве.

В СЦКК также отметили, что ПФМ-1 «Лепесток» обнаружены также в населенном пункте Луганское на улице Пушкина. Кроме того, в результате обстрелов они появились на улице Жердева в Кировском районе Донецка.

Ни в коем случае не прикасайтесь к минам и не пытайтесь их сдвинуть или пнуть. При обнаружении боеприпаса звоните по номерам 101 (МЧС) и 102 (Полиция).

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