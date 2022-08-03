МЧС России доставило в ЛНР 144 тонны гумпомощи

Очередной конвой МЧС России доставил в ЛНР продукты и учебную литературу. Фото: МЧС ЛНР

МЧС Российской Федерации доставило в столицу Луганской Народной Республики очередной гуманитарный груз для помощи жителям Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

— Нынешний конвой российских спасателей, состоящий из 15 автомобилей, доставил в Луганск продукты питания (макароны, мясные консервы) общим весом 145,5 тонн, — сказано в сообщении.

Также гуманитарный груз включал в себя учебную литературу для Луганского педагогического университета. Будущим педагогам доставили более пяти тысяч учебников. Первого августа 178-й гуманитарный конвой доставил в Луганск и в Лисичанск бутилированную воду (порядка 100 тонн), продукты питания и стройматериалы.

Напомним, что МЧС России регулярно доставляют в Народные Республики гуманитарные грузы. Ранее в Луганск привозили сто тонн продуктов питания — муки.

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