Союзные войска продолжают освобождать населенные пункты ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Освобожденные села и поселки временно включены в зону влияния и ответственности администраций Донецка и Шахтерска. Соответствующий указ №425 Главы Донецкой Народной Республики опубликован на официальном сайте Дениса Пушилина.

Таким образом, к администрации Донецка временно присоединены села Георгиевка (Великоновоселковский район), Малый Керменчик, Ялынское и поселок Октябрьское.

Тем временем Шахтерск взял шефство над селами Клиновое, Покровское и Криничное.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с сегодняшнего дня.

Напомним, что силы русской коалиции продолжают освобождать населенные пункты Донецкой Народной Республики от украинской оккупации. Ранее военнослужащие Республики смогли закрепиться на юго-восточной окраине Песок. Сейчас они приступили к зачистке населенного пункта и выдавливании оттуда противника.

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