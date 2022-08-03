В зону влияния Донецка и Шахтерска включены шесть освобожденных сел

Союзные войска продолжают освобождать населенные пункты ДНР
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Освобожденные села и поселки временно включены в зону влияния и ответственности администраций Донецка и Шахтерска. Соответствующий указ №425 Главы Донецкой Народной Республики опубликован на официальном сайте Дениса Пушилина.
Таким образом, к администрации Донецка временно присоединены села Георгиевка (Великоновоселковский район), Малый Керменчик, Ялынское и поселок Октябрьское.
Тем временем Шахтерск взял шефство над селами Клиновое, Покровское и Криничное.
Документ вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с сегодняшнего дня.
Напомним, что силы русской коалиции продолжают освобождать населенные пункты Донецкой Народной Республики от украинской оккупации. Ранее военнослужащие Республики смогли закрепиться на юго-восточной окраине Песок. Сейчас они приступили к зачистке населенного пункта и выдавливании оттуда противника.
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