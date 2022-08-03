Еще один мирный житель подорвался на мине «Лепесток» в Червоногвардейском районе Макеевки

Для активации мины «Лепесток» требуется нажимное усилие всего лишь от 5 кг. Взрослый человек легко может потерять ногу. Фото: СЦКК ДНР

Противопехотные мины «Лепесток», разбросанные украинскими боевиками по Донецку, продолжают наносить вред мирным жителям. В Червоногвардейском районе Макеевке на такой мине подорвался мирный житель. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— Поступила информация о подрыве на разбросанных ранее в Червоногвардейском районе Макеевки минах ПФМ-1 «Лепесток» гражданского лица – мужчины 1949 года рождения по адресу: ул. Тренева, 6, — уточнили в ведомстве.

По данным СЦКК, по состоянию на 09:15 3 августа в Республике зарегистрировано уже 12 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе одного ребенка, на минах ПФМ-1 «Лепесток».

Напомним, что вчера на такой мине подорвались трое мирных жителей, включая 17-летнего подростка. Украинские боевики начали разбрасывать «Лепестки» по Донецку еще с прошлой недели.

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