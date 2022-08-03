За сутки в ДНР от обстрелов ВФУ погибли два мирных жителя, ранения получили 25 человек

Украинские боевики открыли огонь также и по Петровскому району Донецка. Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать Донецкую Народную Республику. За сутки украинские боевики 87 раз открывали огонь по ДНР. Об том сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Киевском и Петровском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 25 гражданских лиц, в том числе ребенок (мальчик) 2016 г.р. и подросток (парень) 2005 годов рождения в Киевском, Петровском и Кировском районах Донецка, Александровке и Ясиноватой, — уточнили в СЦКК.

По данным ведомства, повреждено 36 домов в Куйбышевском, Кировском, Петровском, Калининском и Киевском районах Донецка и Горловке, а также 13 объектов гражданской инфраструктуры.

Под огнем украинских боевиков оказались 11 населенных пунктов Республики, включая Донецк, Горловку, Ясиноватую, Макеевку, Гольмовский и АЛександровку.

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