Из Мариуполя запущены бесплатные автобусные маршруты в курортные поселки на Азовском побережье

Ежедневно ходят по три рейса в каждом направлении. Фото: Администрация Мариуполя

Из Мариуполя запущены первые автобусные маршруты в курортные поселки на Азовском побережье - Ялту, Урзуф, Юрьевку и на Белосарайскую Косу. Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

- Ежедневно по три рейса в каждом направлении. Проезд остается бесплатным, - отметил мэр города.

Напомним, что для жителей Донецка, Макеевки и других городов «материка» пока закрыт свободный проезд на побережье Азовского моря на освобожденной территории ДНР. Попасть туда можно только по спецпропускам.

Также на днях радиотелевизионный передающий центр Донецкой Народной Республики запустил в Мариуполе тестовое вещание. Сейчас транслируется вещание российских телеканалов: «Первый канал», «Россия 1 Крым», «Матч!», «5 канал», «Россия Культура», «Россия 24 Крым», «НТВ», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр», «Рен ТВ», «Телеканал Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Крым 24», «Муз ТВ», а также республиканских и луганских.

В эфире работают радиостанции: «Радио России Крым», «Маяк», «Вести ФМ». На радиочастоте 88,0 МГц – радиостанция «Маяк», 90,4 - «Радио России», 106,9 - «Вести ФМ».

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