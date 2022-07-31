Еще один мирный житель подорвался на мине «Лепесток»

Лепестки обнаружены практически во всех районах Донецка. Фото: Кулемзин/ТГ

Украинские боевики разбросали по Петровскому району Донецка мины ПФМ-1 «Лепесток», на одну из которых наступил мирный житель. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Мужчина 1978 года рождения подорвался на мине ПФМ-1 «Лепесток» по улице Лохтина, 6 в Петровском районе. Диагноз: травматическая ампутация левой стопы, ранение правой голени. Доставлен в больницу № 14, — отметил градоначальник.

Кроме того, противопехотные мины обнаружены в Кировском районе по улице Суворова и возле пруда Песчаного. Также противопехотные нажимные мины ПФМ-1 обнаружены по улицам Ясиноватская и Кирова, большое количество мин рассыпано в районе СТО «Сталкер» и автозаправочной станции рядом.

Напомним, что сегодня от подобной мины пострадал мирный житель Киевского района. Он получил множественные ранения верхних и нижних конечностей, лица и туловища, травматический шок.

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