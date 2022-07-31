В Иловайске начат ремонт автодороги

В Харцызске отремонтируют кольцевую дорогу, по которой ездят городские автобусы. Фото: пресс-служба администрации Харцызска

В Иловайске начал ремонт кольцевой автодороги, по которой движутся городские автобусы. Уже начались работы по фрезерованию. Об этом сообщила глава администрации Харцызска Виктория Жукова.

— В рамках долгосрочного сотрудничества с Нижегородской областью в нашем городе приступают к ремонту и восстановлению автодорожного покрытия. Сегодня начинаем работы по фрезерованию улицы Шевченко от переулка Пушкина, — отметила глава.

Жукова также подчеркнула, что дорожники, которые работают на участках — профессионалы высочайшего класса. Они работают в усиленном режиме и с большим энтузиазмом. Глава администрации попросила всех водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и отнестись с пониманием при возникновении временных неудобств во время ремонта на определенных участках города.

Отдельную благодарность Виктория Жукова выразила Нижегородской области.

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