В результате украинской агрессии в Куйбышевском районе погиб мирный житель и повреждены жилые дома. Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские боевики открыли огонь по Куйбышевскому району столицы ДНР. В результате обстрела погиб мирный житель. Также зафиксированы повреждения жилых домов. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— При обстреле завода алюминиевых профилей (ул. Химиков, 42б) в Куйбышевском районе украинский снаряд оборвал жизнь мужчины 1958 г. р. Он работал охранником на предприятии, — отметил мэр.

В Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня подчеркнули, что обстрел велся из населенного пункта Нетайлово. Всего по Куйбышевскому району было выпущено 8 снарядов калибром 152 мм.

Также зафиксированы повреждения домов в результате обстрела района. Пострадали частные жилые дома по адресу: улица Ялтинская, 18, 20. Также поврежден многоквартирный жилой дом по адресу: проспект Кремлевский, 35. В СЦКК ДНР отметили, что вооруженные формирования Украины обстреляли район по направлению из населенного пункта Первомайское. Было выпущено 8 снарядов калибром 152 мм.

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