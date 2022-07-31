В Киевском районе Донецка мирный житель подорвался на мине «Лепесток»

При обнаружении мины «Лепесток» позвоните по номеру 101 и назовите точный адрес находки. Прикасаться к ней нельзя. Фото: Кулемзин/ТГ
Украинские боевики атаковали Киевский район столицы ДНР, рассыпав противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». В результате детонации одной из них пострадал мирный житель. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
— Мужчина 1969 года рождения подорвался на мине «Лепесток» Он получил множественные ранения верхних и нижних конечностей, лица и туловища, травматический шок. Был доставлен в Республиканский травматологический центр, — отметил Кулемзин.
Напомним, что противопехотные мины были обнаружены в большинстве районов Донецка. Во время разминирования таких территорий пострадал сотрудник МЧС Республики. Его госпитализировали в РТЦ с травматической ампутацией левой стопы.
Министерство чрезвычайных ситуаций Республики призывает не выходить из дома без крайней необходимости. В случае обнаружения взрывоопасных предметов звоните по номеру 101.
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