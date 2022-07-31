В результате обстрелов в Кировском районе обесточены две шахты

Украинские боевики бьют по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры Донецка и других городов ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские вооруженные формирования продолжают наносить удары по жилым кварталам населенных пунктов Донецкой Народной Республики. В результате украинской агрессии повреждены жилые дома в трех районах города, а также обесточены две шахты. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Кировского района обесточены шахта им. Скочинского (под землёй находятся 72 человека) и шахта им. Абакумова (под землёй 5 человек). Проводятся спасательные мероприятия, — заявил мэр.

Кроме того, стали известны последствия обстрелов в Ворошиловском и Петровском районах столицы ДНР. Зафиксированы повреждения по адресам: ул. Артема, 131а – (общежитие ДонНТУ № 2) – повреждено остекление с торца здания на 1-м этаже; пр. Б. Хмельницкого, 100 (общежитие ДонНТУ № 8) – повреждено остекление во всем здании до 6-го этажа; пр. Б. Хмельницкого, 106, бул. Шевченко, 6б – повреждено остекление.

В Петровском районе зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом по адресу: ул. Мамаева Кургана, 20. В доме полностью разрушены две жилые комнаты, уничтожена летняя кухня. На улице Республиканской, 8 горит частный дом.

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