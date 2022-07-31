Глава ДНР утвердил план развития Мариуполя

Глава Республики утвердил концепцию плана развития и восстановления Мариуполя. Фото: официальный сайт Главы ДНР Фото: Виктория ПОДАРОВА

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин утвердил концепцию мастер-плана по развитию Мариуполя. Соответствующий указ №420 подписан и опубликован на сайте Главы.

— Постановляю согласовать и утвердить для применения подготовленную Федеральным автономным учреждением «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования Российской Федерации» при участии Комитета по градостроительству и архитектуре города Санкт-Петербурга концепцию мастер-плана по развитию Мариуполя, — сказано в документе.

Указ также предписывает учитывать положения мастер-плана органам государственной власти ДНР и администрации Мариуполя в процессе организации восстановления и благоустройства города.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с 30 июля.

Напомним, что Мариуполь сейчас активно восстанавливается. В городе уже появилась вода и электричество. Более половины котельных планируют запустить к началу отопительного сезона.

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