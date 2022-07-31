Сотрудник МЧС подорвался на мине «Лепесток»

Во время разминирования запада Донецка пострадал сотрудник МЧС. Фото: МЧС ДНР

Сотрудник МЧС Донецкой Народной Республики пострадал во время разминирования противопехотных мин «Лепесток». Украинские боевики сбросили запрещенные международными конвенциями противопехотные мины на жилые кварталы города. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Во время разминирования территории жилых районов по адресу: ул. Адыгейская, 21 пострадал работник МЧС 1986 года рождения. С травматической ампутацией левой стопы и осколочными ранениями в состоянии шока пострадавший доставлен в Республиканский травматологический центр, — сообщил градоначальник.

Тем временем МЧС Республики призывает жителей города не выходить из дома без крайней необходимости. Противопехотные мины ПФМ-1С типа «Лепесток» были обнаружены в Ворошиловском, Кировском, Ленинском и других районах города. При детонации такая мина способна привести к серьезным травмам нижних конечностей. Ребенка она способна убить.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Войска ДНР закрепились на юго-восточной окраине Песок

В поселке начата зачистка от украинских боевиков (подробнее)