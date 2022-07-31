Войска ДНР закрепились на юго-восточной окраине Песок

Военнослужащие ДНР закрепились на окраине Песок Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Военнослужащие Донецкой Народной Республики закрепились на юго-востоке поселка Пески, который находится в северном пригороде Донецке. Об этом сообщил первый заместитель министра информации Республики Даниил Безсонов.

— Подразделения 11-го полка армии ДНР вышли на юго-восточную окраину населенного пункта Пески и смогли там закрепиться. Приступили к зачистке секторов. Слева от них 1-я Славянская бригада армии ДНР выдавливает противника с позиций под населенным пунктом Невельское, — подчеркнул замминистра.

Напомним, что с направления населенного пункта Пески украинские боевики ведут обстрелы территории Донецкой Народной Республики. Они используют реактивные системы залпового огня «Град», минометы и ствольную артиллерию.

Тем временем противник с позиций в Отрадовке нанес артиллерийский удар по Гольмовскому с применением калибра НАТО 155-мм.

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